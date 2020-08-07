РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. В Подольске выявили факт ввода в оборот около 2,3 тысячи тонн рыбной продукции неизвестного происхождения, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Управлением Россельхознадзора в июле 2020 года в ходе мониторинга системы «Меркурий» был выявлен факт введения в оборот рыбопродукции без подтверждения происхождения с фантомной площадки в Московской области.

«На площадке ООО «ИНПРОМ» (Московская область, Подольск) выявлено оформление 2296 тонн рыбы мороженой (судак, вобла, лещ, тарань и пеленгас) неизвестного происхождения, данные о ветеринарных сопроводительных документах на мороженую рыбу не были внесены в информационную систему «Меркурий». Выявленная фантомная площадка в Московской области и хозяйствующий субъект исключены из реестра «Цербер», регистрация уполномоченного лица в системе «Ветис.Паспорт» аннулирована», - говорится в сообщении.

Адрес производства ООО «ИНПРОМ» совпадает с адресом действующего холодильного комплекса ЗАО «Подольскхолод» в Подольске. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подтвердило отсутствие поднадзорной деятельности ООО «ИНПРОМ» по адресу регистрации площадки. Кроме того, по данным ФНС России, ООО «ИНПРОМ» было ликвидировано 29 апреля 2020 года. Получателями поднадзорной продукции были предприятия в Московской, Калининградской, Астраханской и Ростовской областях.

«Вместе с тем ведомством проинформированы управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, управление Россельхознадзора по Калининградской области о поступлении продукции неизвестного происхождения для принятия мер в рамках полномочий. Подготовлены материалы для передачи в МВД и ФНС России», - поясняется в материале.