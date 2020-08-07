РИАМО - 7 авг. Жители районов Фили-Давыдково, Митино и Чертаново Южное стали лидерами по закупкам бодрящих напитков за последние два месяца, такой вывод сделан сотрудниками сервиса экспресс-доставки «Самокат» после проведения анализа более чем 150 тысяч заказов кофе и энергетиков в столице, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Самое популярное время для покупки кофе и энергетиков – раннее утро и вечер. А в дополнение к этим товарам в корзине покупателей чаще всего оказывались бананы, круассаны, хлеб и лапша быстрого приготовления», – сказал директор по маркетингу сервиса «Самокат» Игорь Рожков.

Чтобы создать рейтинг самых «невысыпающихся», эксперты выписывали районам Москвы баллы (система оценки была десятибалльной), полученные путем сравнения данных о продажах кофе и энергетиков в каждом столичном районе с количеством продаж в районе с наибольшим спросом за период июнь-июль текущего года.

Лидером стал район Фили-Давыдково (10 баллов из 10), затем следует Митино (9,8 балла) и Чертаново Южное (9,7 балла). Чуть менее «уставшими» стали Можайский район (9,5 баллов) и Южное Бутово (девять баллов). Меньше других кофе и энергетики покупали жители Новокосино, Люблино и Даниловского районов (менее одного балла).

Кроме того, сотрудники «Самоката» выявили, какие марки кофе оказались самыми популярными у москвичей. В топ-5 вошли Nescafe, Verle, Paulig, «Жокей» и Jardin. Лидерами среди энергетиков стали Gorilla Energy Drink, Flash Up Energy, Drive Me, Tornado Energy и Red Bull. Энергетические напитки приобретались жителями столицы чаще, чем кофе.