РИАМО (БАЛАШИХА)- 7 авг. Глава Балашихи Сергей Юров вручил награды руководителям предприятий города за оказание благотворительной помощи и поддержку медицинских организаций в борьбе с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Церемония прошла на базе Научно-исследовательского инженерного института. В ней приняли участие генеральный директор предприятия – председатель правления территориального объединения работодателей Игорь Смирнов, президент Торгово-промышленной палаты Балашихи Анатолий Шестаков, руководители около 40 крупных промышленный предприятий.

«Ситуация была очень непростая. С огромным удовольствием говорю слова благодарности. Передайте их своим сотрудникам. Та помощь, которая была оказана нашими предприятиями, позволила нам в первые недели пандемии выдержать, обеспечить наши стационары средствами индивидуальной защиты – а это спасенные жизни, в том числе и врачей», - сказал Юров.

Он вручил руководителям предприятий благодарности и благодарственные письма, рассказав какие меры принимались в городе по борьбе с Covid-19. Так, в период пандемии роддом в микрорайоне Саввино был временно перепрофилирован в инфекционное отделение, куда поставили все необходимое оборудование. После улучшения эпидемиологической ситуации там провели дезинфекцию, учреждение перешло на обычный режим работы.

В общей сложности от предприятий и организаций Балашихи поступило более 3 миллионов рублей благотворительной помощи. Это позволило обеспечить медперсонал всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Сбор средств, закупку и доставку хирургических халатов, респираторов, бахил и защитных экранов организовал Смирнов. Также он безвозмездно передал медучреждениям санитайзеры. Многие организации оказали помощь продукцией собственного производства.

По словам Смирнова, предприятия перечисляли деньги в территориальное объединение работодателей, а они, по заявкам медучреждений, развозили индивидуальные средства защиты.

«Подключились и малые предприятия – шили маски. Мы едины, это приятно. Всем огромное спасибо за поддержку и понимание», - подчеркнул Смирнов.

Также в ходе мероприятия Юров рассказал, как будет проходить празднование 190-летия Балашихи 12 сентября. Из-за остающейся угрозы нового распространения Covid-19 в День города не будут организовывать центральные концертные площадки с большим количеством жителей.

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7 АВГУСТА

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