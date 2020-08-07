РИАМО - 7 авг. Инспекторский состав Главгосстройнадзора проверил строительство общеобразовательной школы на 825 мест на улице Барские Пруды во Фрязине, строительство планируют завершить в четвертом квартале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В настоящее время на площадке будущей школы во Фрязине активно ведутся работы по возведению монолитных конструкций надземной части. Прогнозируемая дата окончания строительства – четвертый квартал 2021 года», - прокомментировал руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

В здании школы создадут современные классы, просторную столовую, медицинский блок, библиотечный центр, спортивный и активный залы, а также технические и административные помещения.

Территорию у школы благоустроят. Здесь появится спортивное ядро со стадионом и беговыми дорожками, спортивными и детскими игровыми площадками и местами для отдыха.

Здание возведут с учетом требований доступности для маломобильных граждан.