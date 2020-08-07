РИАМО – 7 авг. Потерпевшая сторона попросила допросить эксперта, который проводил психолого-психиатрическую экспертизу Михаила Ефремова, после заявлений последнего о «мистере Хайде», сообщает Газета.ru.

«Мы вчера просматривали большое количество видеозаписей с места ДТП, на каждой из которых фигурировал Ефремов. На вопросы о том, узнает ли он себя, Ефремов ответил: нет, там присутствует мистер Хайд», - рассказала адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина.

Поэтому сторона потерпевших усомнилась во вменяемости актера и заявила ходатайство. Однако суд это ходатайство не удовлетворил.

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada курьера Сергея Захарова, который позже умер в больнице. Выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело, он находится под домашним арестом.

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