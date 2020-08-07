РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. Лавочки на территории Малаховского озера в рамках его благоустройства установят до 20 августа, сообщил заместитель главы администрации Люберец Эдуард Малышев.

В пятницу прошло заседание рабочей группы по вопросу благоустройства Малаховского озера, на нем присутствовали начальник управления по охране окружающей среды Ирина Степанова, Малышев, председатель Общественной палаты Люберец Петр Ульянов.

«Все малые архитектурные формы на Малаховском озере - это лавочки, урны и качели - будут установлены до 30 августа, но сроки мы ставим до 20 августа» - сказал Малышев.

По его словам, также установят две спортивные и две детские площадки до 30 августа.