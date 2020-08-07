РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Главгосстройнадзор Подмосковья проверил соблюдение санитарных норм в торговом центре в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав Главного управления провел выездной осмотр торгового центра с трехъярусной автостоянкой в Подольске. На данный момент объект эксплуатируется.

«Перед началом рабочего дня у всех сотрудников проверяют состояние здоровья с занесением данных в специальный журнал. Работники обеспечены индивидуальными средствами защиты - масками и перчатками», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, на территории торгового центра нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, и организованы информационные стенды, на входе в здание установлены санитайзеры с дезинфицирующим средством.

Он отметил, что в ТЦ систематично проводят дезинфекцию и санитарную обработку рабочих поверхностей.