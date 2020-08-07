РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 авг. В подмосковной Балашихе пожарные ликвидировали возгорание в квартире одного из домов на улице Фадеева в микрорайоне Южный, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену в пятницу в 14:37 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, микрорайон Южный, улица Фадеева. В 15:20 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в ликвидации пожара было задействовано шесть единиц техники и 23 человека.