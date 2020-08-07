РИАМО - 7 авг. Строители начали возведение новой станции МЦД-1 Петровско-Разумовская на территории Тимирязевского района Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Новая станция Петровско-Разумовская появится между станциями Окружная и Тимирязевская первого диаметра. Она превратится в крупный транспортный хаб.

«Она объединит два диаметра – D1 и будущий D3, потоки пригородного железнодорожного сообщения, две линии метро – Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую, а также наземный городской транспорт», – говорится в сообщении.

При этом переход можно будет совершать по принципу «сухих ног», не выходя на улицу.

Остановка Петровско-Разумовская электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги будет частью D3. Ее перенесут ближе к станции D1 и соединят с первым диаметром теплым переходом.

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