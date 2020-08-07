РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 авг. В городском округе Щелково за прошедшие сутки не выявили ни одного случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 1 587 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

За минувшие сутки в Московской области выявили 158 случаев Covid-19.

«За прошедшие сутки в Щелкове не выявили ни одного случая короновируса. Всего в городском округе зафиксировали 1 587 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 64 555 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 1 120 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 48 005 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.