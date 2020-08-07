РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 авг. В городском округе Щелково за прошедшие сутки не выявили ни одного случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 1 587 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
За минувшие сутки в Московской области выявили 158 случаев Covid-19.
«За прошедшие сутки в Щелкове не выявили ни одного случая короновируса. Всего в городском округе зафиксировали 1 587 случаев заболевания», - говорится в сообщении.
За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 64 555 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 1 120 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 48 005 человек.
В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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- Прививку от коронавируса нельзя ставить при повышенной температуре и аллергической реакции, сообщил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В остальном противопоказаний у вакцины нет даже для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют. - Москвичи оспорили в судах 6% штрафов за нарушение пропускного режима во время самоизоляции. За весь период самоизоляции за отсутствие пропуска москвичи были оштрафованы 428 тысяч раз. - Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. - В Московской области за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 194 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 48 тысяч пациентов. - Вакцину, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан. - Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети. - За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев. - Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов. - В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.
Текстовая трансляция
7 АВГУСТА
- Прививку от коронавируса нельзя ставить при повышенной температуре и аллергической реакции, сообщил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В остальном противопоказаний у вакцины нет даже для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют.
- Москвичи оспорили в судах 6% штрафов за нарушение пропускного режима во время самоизоляции. За весь период самоизоляции за отсутствие пропуска москвичи были оштрафованы 428 тысяч раз.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В Московской области за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 194 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 48 тысяч пациентов.
- Вакцину, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан.
- Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети.
- За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев.
- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.
- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.
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