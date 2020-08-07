РИАМО - 7 авг. В Наро-Фоминском городском округе начали строить комплекс для занятий со спортивными лошадьми, там же их будут содержать, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«На территории комплекса разместят специальные конюшни на 49 спортивных лошадей, закрытый и открытый манеж, конкурное поле для соревнований, административные помещения», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она отметила, что объект уже начали строить. Площадь всего комплекса составит 3,5 гектара. При нем появится 31 рабочее место.

Стройка продлится около двух лет. Она обойдется в 500 миллионов рублей.