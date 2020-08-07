РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 авг. В подмосковной Балашихе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода, он получил телесные повреждения различной степени тяжести, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла 6 августа в 19:10 недалеко от дома №24 по Чистопольской улице.

«Водитель автомашины Hyundai Solaris, двигаясь со стороны улицы Чистопольская в направлении улицы Трубецкая, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, выехавшего на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода на самокате справа налево по ходу движения автомашины. В результате ДТП девятилетний пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными на дорогах, а также при передвижении в местах возможного появления детей соблюдать скоростной режим, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.

Госавтоинспекторы также призвали родителей прежде, чем разрешить ребенку кататься на велосипеде, самокате, скейтборде, во избежание травматических ситуаций на дороге самостоятельно инструктировать их о ПДД и правилах поведения на улицах.

«Убедитесь, что ребенок способен самостоятельно ездить на данных средствах передвижения! При пересечении проезжей части лица, управляющие велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения, должны ее переходить по пешеходному переходу, а не переезжать», - заключается в материале.