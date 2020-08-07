РИАМО - 7 авг. Закончено строительство второго корпуса ЖК «Царицыно», его построили за счет бюджетных средств, корпус получил заключение о соответствии техническим требованиям и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, все конструкции и инженерные системы жилого дома проверили. Объект готовят к вводу в эксплуатацию.

«Корпус №2 ЖК «Царицыно» расположен по адресу: 6-я Радиальная улица, владение 7, корпус 2. Это монолитный восьмисекционный, 13-этажный жилой дом с подземным паркингом. Общая площадь объекта – 34,039 тысячи квадратных метров. Всего в доме расположено 335 квартир», - говорится в сообщении.

Строить ЖК «Царицыно» начали в 2006 году с привлечением денег граждан по договорам долевого участия. За время реализации проекта предыдущий застройщик ЖК «Царицыно» заключил с гражданами более 3 тысяч договоров долевого участия (ДДУ).

Действия по каждому из недостроенных корпусов показаны в дорожной карте. Это позволяет городу восстанавливать права дольщиков, пострадавших от недобросовестного застройщика.