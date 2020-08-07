РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Спортивные праздники «Спорт в каждый двор» пройдут в двух микрорайонах Подольска 8 и 9 августа, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске продолжаются тематические праздники «Спорт в каждый двор». На очереди — микрорайоны Ивановский и Львовский.

«Так, 8 августа праздник пройдет в Ивановском микрорайоне: в 11:00 на улице Кирова, у дома 40; в 12:00 на улице Кирова, у дома 48; в 13:00 на улице Кирова, у дома 62; в 14:00 на улице Парковая, у дома 37», - говорится в сообщении.

9 августа праздники пройдут в микрорайоне Львовский: в 12:00 на улице Орджоникидзе, у дома 2, корпус 1; в 13:00 на улице Красная, у дома 7а; в 14:00 на улице Железнодорожная, дом 2; в 15:00 на улице Горького, у дома 5.

В программе организованы спортивные эстафеты и конкурсы, а по окончании праздника юным спортсменам вручат сладкие призы. Принять участие смогут все желающие.