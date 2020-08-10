РИАМО - 10 авг. В понедельник свой 66-й день рождения отмечает известный педагог-новатор, талантливый реформатор системы обучения в Московской области, академик Международной педагогической академии, почетный гражданин Подмосковья Александр Лысиков.

Лысиков работает в Московской области уже несколько десятков лет. Под его руководством в Серпухове был создан новый тип интегрированного учебного заведения, в которое вошли детский сад, общеобразовательная школа и колледж.

Лысиков родился 10 августа 1954 года в городе Козельске Калужской области. В 1981 году окончил Московский государственный заочный педагогический институт по специальности «педагогика и психология начального обучения». В 2000 году получил второе образование по специальности «Менеджмент в образовании».

Свыше 30 лет Лысиков возглавляет государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж» – передовое учебное заведение Подмосковья, визитную карточку образования Московской области за рубежом. Губернский колледж по итогам 2015 года признан лучшим образовательным учреждением Подмосковья, с 2013 по 2016 годы колледж признавали победителем среди 100 лучших колледжей России. В 2014, 2015 и 2016 годах Лысиков становился директором года России.

Ежегодно студенты Губернского колледжа проходят стажировку с углубленным изучением немецкого языка в Германии. Для совершенствования английского языка студентов направляют на стажировку в Международный центр языковой подготовки в Финляндии. Преподаватели колледжа, среди которых восемь кандидатов наук, обмениваются опытом с коллегами из Англии, Ирландии, Китая, Кореи и Сингапура.

Трудовую деятельность Лысиков начал в 1971 году старшим пионервожатым Пущинской средней экспериментальной школы, в которой проработал шесть лет. С 1972 по 1974 годы проходил срочную службу в рядах Советской армии. С 1977 по 1985 годы был секретарем и первым секретарем Серпуховского городского комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).

С 1985 по 2000 годы Лысиков занимал должность директора Московского областного педагогического колледжа. С 2000 года и по настоящее время – директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Губернский колледж».

Лысиков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Заслуженный учитель Российской Федерации и народный учитель Российской Федерации. Почетный гражданин города Серпухова. Постановлением губернатора Подмосковья от 5 августа 2005 года Лысикову присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».