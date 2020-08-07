РИАМО - 7 авг. За первые семь месяцев текущего года в Москве выпало почти в два раза больше осадков, чем положено по климатической норме, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Из семи прошедших месяцев в пяти месячное количество осадков превысило норму», — отмечается в материале.

В феврале количество осадков соответствовало норме, а в апреле зафиксировали недостаток небесной влаги.

При этом в мае 2020 года в столице выпало в три раза больше осадков, чем положено по норме. В июне выпало две месячных нормы осадков, а в июле - 180% от нормы.

Как отметили синоптики, первая неделя августа в Москве существенно отстает от предыдущих месяцев по количеству выпавших осадков.

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