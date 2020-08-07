РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Активисты подмосковного Подольска возложили цветы к памятнику Виктору Талалихину в парке Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В пятницу в Подольске прошла памятная акция, посвященная подвигу Героя Советского Союза Виктора Талалихина. Мероприятие прошло у его памятника в парке Победы поселка Кузнечики.

«В мероприятии приняли участие председатель комитета по делам молодежи администрации Иван Литвяков, почетный гражданин округа, зампредседателя совета ветеранов округа Раиса Федорова, ветераны боевых действий, члены общественных организаций, юнармейцы, члены патриотических клубов округа и другие. По окончании мероприятия присутствующие почтили память легендарного летчика минутой молчания. К подножию монумента возложили цветы», - говорится в сообщении.

В этот день ровно 79 лет назад в ночном воздушном бою над Москвой заместитель командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка одним из первых в СССР совершил воздушный таран немецкого самолета-бомбардировщика. За этот подвиг Талалихин был удостоен ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».