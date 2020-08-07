РИАМО - 7 авг. Объем производства йогуртов вырос в Подмосковье на 11% с начала 2020 года, самыми крупными производителями этого продукта являются предприятия «Данон» и «Эрманн», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мы неплохо себя чувствуем по производству молочной продукции. По йогуртам прибавку делаем - порядка 11% к прошлому году», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Уже более пяти лет Московская область занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по объему производства йогуртов. Регион реализует свою продукцию не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Наиболее динамично развиваются сегменты питьевых и обогащенных йогуртов, биойогуртов, нежирных термостатных йогуртов, продуктов с добавлением фруктов и соковой основы.