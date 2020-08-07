РИАМО - 7 авг. Масштабная реконструкция Курьяновских и Люберецких очистных сооружений позволила решить проблему исходящего от них неприятного запаха, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в ходе модернизации были сконструированы специальные накрывные устройства. Их общая площадь сопоставима с площадью 20 футбольных полей. Сейчас территория очистных закрыта крышками, которые не пропускают неприятные запахи.
Кроме того, в борьбе со зловонием помогли специальные установки по очистке вентиляционных выбросов. В общей сложности на Курьяновских и Люберецких сооружениях их насчитывается более 70. В рамках реконструкции особое внимание уделяется и очистке воды.
На очистных сооружениях применена классическая схема очистки сточных вод: они последовательно проходят механические решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки для биологической очистки, вторичные отстойники. Очищенная вода обеззараживается ультрафиолетом и сбрасывается в реку.
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