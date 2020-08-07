РИАМО - 7 авг. Масштабная реконструкция Курьяновских и Люберецких очистных сооружений позволила решить проблему исходящего от них неприятного запаха, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сейчас ведется модернизация этих очистных сооружений, еще пять лет назад, находясь рядом со станциями, мы говорили о том, что есть запахи, но сейчас эта проблема ликвидирована», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в ходе модернизации были сконструированы специальные накрывные устройства. Их общая площадь сопоставима с площадью 20 футбольных полей. Сейчас территория очистных закрыта крышками, которые не пропускают неприятные запахи.

Кроме того, в борьбе со зловонием помогли специальные установки по очистке вентиляционных выбросов. В общей сложности на Курьяновских и Люберецких сооружениях их насчитывается более 70. В рамках реконструкции особое внимание уделяется и очистке воды.

«Головные очистные установки меняются и реконструируются. Не увеличиваются объемы мощности выработки, подготовки или же сброса воды, а идет модернизация очистки по всем направлениям: начиная от забора воды и заканчивая выпуском в водные бассейны Московского региона», - отметил Бирюков.

На очистных сооружениях применена классическая схема очистки сточных вод: они последовательно проходят механические решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки для биологической очистки, вторичные отстойники. Очищенная вода обеззараживается ультрафиолетом и сбрасывается в реку.