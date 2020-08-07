РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 авг. Врачи первой городской больницы подмосковного Красногорска спасли мужчине кисть руки, пострадавшую от сдавливания бочкой, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В травматологическое отделение Красногорской городской больницы №1 поступил мужчина с множественными переломами и вывихами костей запястья и кисти, возникшими в результате сдавливания бочкой. В больницу мужчина поступил уже с развившейся компрессионно-ишемической нейропатией, которая угрожала потерей кисти.

«Пациенту была выполнена экстренная операция. Для освобождения сдавленных участков были проведены декомпрессия сосудисто-нервных пучков, вскрытие фасциальных футляров, наложение аппарата внешней фиксации. Вторым этапом выполнено вправление вывихов, остеосинтез переломов костей запястья», - сказал хирург-ортопед Красногорской больницы №1 Сергей Косарев.

Мужчина уже выписан из больницы и находится под амбулаторным наблюдением.