РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. Качели на детской площадке на улице Льва Толстого подмосковных Люберец укрепят, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В пятницу глава проверил, как проводятся работы по укреплению качелей по адресу: улица Льва Толстого, дом 7. Также он осмотрел благоустройство территории.

«Сегодня (в пятницу - ред.) на улице Льва Толстого, здесь все красиво, цветы ухожены, а наша задача - все это поддерживать. Качели на детской площадке разболтались, есть угроза травматизма ребенка, поэтому мы проводим работы по укреплению этих качелей. На детской площадке все аккуратно и на уровне», - сказал глава.