РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 авг. Главгосстройнадзор Московской области проверил ход реконструкции и расширения базового центра собаководства в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы управления осуществили выездную проверку реконструкции и расширения базового центра собаководства. На территории ведется достройка спортивного центра и закрытого стрелкового тира. Генеральный подрядчик – ООО «Стройинжиниринг».

«На данный момент на объекте задействовано порядка 30 рабочих, ведутся благоустройство, отделочные работы и устройство внутренних инженерных систем», – говорится в сообщении.

Планируемый срок завершения строительства объекта – октябрь 2020 года.

Следить за ходом строительства других объектов и получать актуальную информацию можно в мобильном сервисе «Подмосковные стройки».