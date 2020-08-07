РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификат «Социальной ипотеки» воспитательнице из Подольска, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Уже не один год уникальных специалистов Подмосковья поддерживают по программе «Социальная ипотека». Это существенное подспорье в покупке жилья: стоимость квартиры берет на себя правительство Подмосковья, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

«В плане на текущий год выдать 365 свидетельств: 130 - врачам, 60 - учителям, 20 - молодым учителям, 30 - воспитателям, 100 - молодым ученым и уникальным специалистам, 25 - тренерам. В пятницу губернатор вручил их 15 воспитателям, среди них - старший воспитатель климовского детского сада «Теремок» Светлана Лагушкина», - говорится в сообщении.

Лагушкина призналась, что для нее это подарок судьбы.

«Я безмерно счастлива — хочется поблагодарить губернатора за предоставленную возможность. Теперь я смогу больше не думать о жилищных проблемах, потому что у меня будет квартира. И новый учебный год я начну с радостью: судьба предоставила такой подарок», - отметила Лагушкина.