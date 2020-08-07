РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. На станции Люберцы-1 пассажирам вынесено более 370 предупреждений за отсутствие масок, 18 человек получили постановления о штрафах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За три дня с момента усиления контроля за соблюдением масочного режима на железнодорожном транспорте Московской области пассажиры получили более 2 тысяч предупреждений, из них 174 человека привлекли к административной ответственности на общую сумму 870 тысяч рублей за проезд в транспорте без масок.

«Больше всего нарушений масочного режима выявлено на железнодорожных станциях Серпухов, Голицыно, Люберцы-1. С начала недели на станции Серпухов вынесено более 660 предупреждений и 11 человек привлекли к административной ответственности за проезд в транспорте без масок. На станции Голицыно вынесено более 390 предупреждений и 16 человек привлекли к административной ответственности. Станция Люберцы-1 занимает третье место по числу пассажиров без масок, здесь за три дня вынесено более 370 предупреждений и 18 человек получили постановления о штрафах за отсутствие масок», - говорится в сообщении.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с управлением на транспорте МВД России по ЦФО усилили контроль за соблюдением масочного режима. Рейды проводятся на транспорте и прилегающей инфраструктуре: на железнодорожных станциях, пересадочных узлах, вокзалах на территории всей Московской области.

На железнодорожном транспорте надевать маску необходимо не только при посадке в вагон электропоезда, но и при входе на станцию. С 12 мая ношение масок в общественном транспорте и на прилегающей инфраструктуре является обязательным. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф.

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