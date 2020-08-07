РИАМО - 7 авг. Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки на территории Подмосковья выявлено в городском округе Красногорск (26 инфицирований), а также в Химках и Домодедове (по 11 заразившихся), сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Затем по количеству заразившихся следуют Королев (восемь зараженных), Лобня (семь заразившихся), Коломенский городской округ и Подольск (по шесть зараженных), а также Люберцы, Мытищи, Воскресенск, Балашиха, Пушкинский и Можайский городские округа, в которых выявили по пять заразившихся.

В Электростали и Сергиево-Посадском городском округе за сутки выявили по четыре зараженных коронавирусом. По три случая Covid-19 за прошедшие сутки выявили в Реутове, Ленинском, Одинцовском и Орехово-Зуевском городских округах.

По два случая заражения выявлено в 11 городских округах. Среди них Дзержинский, Егорьевск, Жуковский, Ивантеевка, Серпухов, Фрязино, Чехов, Шаховская, Электрогорск, Дмитровский и Талдомский городские округа.

По одному заразившемуся Covid-19 за сутки выявили в Дубне, Истре, Лотошине, Луховицах, Солнечногорске, Ступине, Озерах, Павловском Посаде, Богородском, Волоколамском, Раменском городских округах.

За сутки на территории Московской области выявили 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ни одного случая заражения не выявлено в Бронницах, Власихе, Долгопрудном, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Наро-Фоминском городском округе, Протвине, Пущине, Рошале, Рузском городском округе, Серебряных прудах, Черноголовке, Шатуре, Котельниках, Зарайске, Клину, Краснознаменске, Лыткарине и Щелкове.

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7 АВГУСТА

- Москвичи оспорили в судах 6% штрафов за нарушение пропускного режима во время самоизоляции. За весь период самоизоляции за отсутствие пропуска москвичи были оштрафованы 428 тысяч раз.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 194 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 48 тысяч пациентов.

- Вакцину, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан.

- Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев.

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.