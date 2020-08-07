РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 авг. Сотрудники дорожных служб перекрыли несанкционированную дорогу от улицы Металлоконструкций в Соколовскую промзону Щелкова, по которой передвигались большегрузы, доставляя значительные неудобства жителям, сообщается на сайте администрации городского округа.

Работы были проведены по поручению главы Щелкова Андрея Булгакова.

«По словам жителей, днем и ночью «КамАЗы» свозили грунт вперемешку со строительным боем и сгружали на соседний участок, находящийся в частной собственности. Огромные машины буквально не давали местным жителям покоя. Из-под колес летела пыль, под шум и грохот невозможно было уснуть», - говорится в сообщении.

Теперь собственнику земельного участка для продолжения работ нужно обустроить подъездной путь, а также стационарную мойку для колес машин. И самое главное - получить всю разрешительную документацию и вести свою деятельность исключительно в рамках закона.