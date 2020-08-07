РИАМО - 7 авг. С момента присоединения к столице Троицкого и Новомосковского административных округов на их территории построили более 80 социальных объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За восемь лет с момента присоединения к столице Троицкого и Новомосковского округов мы построили там 83 соцобъекта», - говорится в сообщении.

Так, в новой Москве появились современные МФЦ, 47 детских садов и 19 школ. Также там возвели 10 поликлиник и большие больницы в Коммунарке и Вороновском.