РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 авг. На станции Красково в подмосковных Люберцах выявлено 14 нарушителей правил перехода через железнодорожные пути, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Нарушения выявили в пятницу в ходе совместного рейда Минтранса региона, администрации Люберец, представителей прокуратуры, РЖД и народных дружин по пресечению несанкционированных переходов через железнодорожные пути.

«С нарушителями проведены профилактические беседы, им напомнили правила безопасного перехода и поведения на железной дороге. Двух человек привлекли к административной ответственности по части 5 статьи 11.1 КоАП РФ», – говорится в сообщении.

Собственнику инфраструктуры направлены рекомендации о размещении информационных плакатов об опасном переходе, также необходимо рассмотреть вопрос ликвидации несанкционированного прохода.

На станции Красково с начала года погибли два человека из-за несанкционированного перехода. Всего в горокруге Люберцы в 2020 году при переходе через ж/д пути в неположенном месте погибли 10 человек, а в прошлом году – 20 человек.

Рязанское направления МЖД является одним из самых аварийных на территории Подмосковья. Всего с начала 2019 года на направлении погибли 119 человек, из них 33 человека – в этом году. Минтранс Московской области призывает пассажиров пользоваться только санкционированными пешеходными переходами, а также напомнить детям правила поведения на железной дороге.