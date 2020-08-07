РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 авг. Более 600 жителей Балашихи на портале «Добродел» высказали мнение касательно ремонта дорог в 2021 году, голосование продлится до 31 августа, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«625 жителей Балашихи проголосовали за ремонт дорог городского округа на портале «Добродел». Больше всего голосов набрали улица Лесопарковая в микрорайоне Железнодорожный (110 голосов), участок Носовихинского шоссе с 2,7 по 15,5 километр (109 голосов), 4-й липовый переулок в Соболихе (88 голосов), участок дороги от Рождественской до улицы Вторая в микрорайоне Ольгино (56), улица Проектная в микрорайоне Гагарина (55)», - говорится в сообщении.

Всего в голосовании участвуют 25 участков дорожного полотна в пределах городского округа. Те из них, которые наберут наибольшее число голосов жителей, будут отремонтированы в 2021 году. Голосование началось 1 июля и продлится до 31 августа. Сделать свой выбор можно на сайте «Добродел».