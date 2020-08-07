РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 авг. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили пять новых случаев коронавирусной инфекции, всего в горокруге 2 150 подтвержденных случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 158 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 555 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 120 человек. Выздоровели и выписались 48 005 человек. В городском округе Мытищи выявили 2 150 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

6 августа количество подтвержденных случаев коронавируса в муниципалитете составляло 2 145.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона необходимо обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

7 АВГУСТА

- Москвичи оспорили в судах 6% штрафов за нарушение пропускного режима во время самоизоляции. За весь период самоизоляции за отсутствие пропуска москвичи были оштрафованы 428 тысяч раз.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 194 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 48 тысяч пациентов.

- Вакцину, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан.

- Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев.

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.