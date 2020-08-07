РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу Renault и перевернулся в результате ДТП на улице Кирова в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по Московской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Кирова в Подольске 5 августа. В результате столкновения Volkswagen перевернулся на крышу.

«Столкновение произошло в 22:08. Водитель транспортного средства Volkswagen Polo при повороте не уступил дорогу Renault Kangoo. Пострадавших нет», - сказал сотрудник.