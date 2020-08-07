РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Жителей подмосковного Подольска предупредили о мошенниках, которые обходят квартиры и выдают себя за сотрудников, осуществляющих перепись населения, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! Обращаем ваше внимание на то, что только в следующем году - с 1 по 30 апреля 2021 года - будет проходить Всероссийская перепись населения. И в настоящее время поквартирный обход населения с вопросами по переписи населения не проводится», - говорится в сообщении.

Люди, выдающие себя за сотрудников, осуществляющих перепись населения округа, - мошенники.