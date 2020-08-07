РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 авг. В городском округе Мытищи за 7 месяцев текущего года выявили 396 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, сообщается на сайте администрации горокруга.

«За 7 месяцев текущего года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» было выявлено 396 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, а также зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, где водители были в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» инспекторы ГИБДД провели правовой ликбез с посетителями Мытищинского МФЦ и отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское».

«Инспекторы напомнили посетителям о недопущении управления транспортным средством в состоянии опьянения, напомнили, что по вине пьяных водителей происходят самые тяжелые по последствиям дорожно-транспортные происшествия, нередко жертвами таких ДТП становятся дети», - отмечается в материале.

Инспекторы также обратились с просьбой быть предельно внимательными на дороге и не оставаться безучастными к фактам управления транспортом в состоянии опьянения другими водителями.

Если вы располагаете информацией, что кто-либо управляет транспортным средством в состоянии опьянения, следует незамедлительно сообщать в Госавтоинспекцию для принятия административных мер к нарушителю ПДД по телефонам: телефон доверия МВД России - 8(495)667-74-47; телефон доверия ГУ МВД России по Московской области - 8(495)692-70-66, либо на единый номер 112.