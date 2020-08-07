РИАМО - 7 авг. Сотрудники полиции в Сергиево-Посадском городском округе установили и задержали мужчину, которого подозревают в совершении мошенничества посредством сети Интернет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Расследование по факту мошеннических действий началось после того, как полицейские получили заявление от 40-летнего жителя Сергиево-Посадского округа о том, что неизвестный под предлогом продажи ружья в сети Интернет похитил у пострадавшего 100 тысяч рублей, которые были перечислены продавцу в качестве предоплаты.

«На профильном сайте по продаже стрелкового оружия в сети Интернет было размещено объявление о продаже коллекционного ружья. Злоумышленник запросил перевести на указанную им карту предоплату в размере 10 тысяч рублей, а после перечисления полной стоимости товара закрыл объявление и перестал отвечать на телефонные звонки», – говорится в сообщении.

После проведения расследования и розыска правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался 56-летний житель Москвы.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.