РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 авг. В преддверии Дня физкультурника в Балашихе значки, грамоты и памятные подарки вручили 23 лучшим гимнасткам спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» по итогам года, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу на территории стадиона «Труд» прошли показательные выступления по художественной гимнастике. В мероприятии, которое приурочили ко Дню физкультурника, приняли участие представители администрации Балашихи, городского совета депутатов Евгений Николаев и Марина Жирова, директор Балашихинского водоканала Николай Говричев и тренеры отделения художественной гимнастики.

«К наградам представили 23 гимнасток - все они являются победителями или призерами областных турниров. Двое из них получили звания кандидатов в мастера спорта, шесть человек - первый спортивный разряд, и пять человек - второй спортивный разряд», - говорится в сообщении.

Им вручили значки, грамоты и памятные подарки, а их тренеров наградили дипломами и статуэтками.