РИАМО - 7 авг. Экоинспекторы и полицейские остановили незаконную добычу песка около деревни Коровино в подмосковном Можайском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Проверяющие приехали в тот момент, когда нарушители засыпали пескогрунт в самосвал с помощью погрузчика.

«Водителю грузовика удалось скрыться, в настоящее время он находится в розыске. Погрузчик задержан полицейскими, Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что за последнее время в Подмосковье трижды пресекали незаконную недродобычу в крупных размерах. В Волоколамске, Щелкове и Шаховской задержаны семь единиц техники.

Также подмосковное Минэкологии выиграло два судебных процесса о взыскании ущерба, причиненного в результате незаконной добычи в Шаховской и Мытищах. Сумма исковых требований превысила 740 тысяч рублей.