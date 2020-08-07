РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 авг. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина напомнила жителям историю главного городского стадиона «Зоркий» в традиционной пятничной рубрике «Красногорск-ретро» в своем Instagram-аккаунте.

«В традиционной пятничной рубрике #КрасногорскРетро – овеянный спортивными и военными легендами стадион «Зоркий». Появился он около восьми десятков лет назад вместо огромного оврага и первоначально носил название «Труд». Считается, что небольшой красногорский стадион сыграл маленькую, но очень важную роль в Великой Отечественной войне», - отметила Хаймурзина.

Она рассказала, что немецкие топографы не успели внести изменения в военные карты, и стадион, считавшийся оврагом, сбил с толку немецких летчиков, летевших на Москву и помог советской авиации выиграть во времени и отразить атаки противника.

Хаймурзина добавила, что после войны впервые футбольная команда Красногорского механического завода громко прозвучала в 1948 году, завоевав Кубок Московской области. В 1950 году возобновился чемпионат СССР по хоккею с мячом, а спустя еще 12 лет, в первенстве высшего дивизиона впервые приняла участие команда из Красногорска «Труд». В 1966 году стадион капитально перестроили и переименовали в честь гордости отечественной фототехники.

«Когда «Зоркий» в 1979 году выиграл чемпионат страны, красногорским болельщикам, купившим билет на матч со столичным «Динамо», разрешили не выходить в день игры на работу», - добавила Хаймурзина.

В 2002 году красногорский стадион прошел реконструкцию. На арене был уложен искусственный лед, над трибунами возведены козырьки, обновили раздевалки, установили новое современное табло. У входа на территорию установили стелу знаменитому советскому хоккеисту, пятикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Евгению Папугину.

По словам главы муниципалитета, сейчас «Зоркий» - это современный комплекс, где работают различные спортивные секции и школы, в том числе отделения школы олимпийского резерва по фигурному катанию, хоккею с мячом, тхэквондо, футболу, легкой атлетике. На стадионе проходят соревнования областного, российского и международного масштаба.

«Завтра (8 августа – ред.) ко Дню физкультурника на «Зорком» состоится грандиозный областной спортивный праздник. Приходите, будет интересно!» - заключила Хаймурзина.