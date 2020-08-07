РИАМО - 7 авг. В городском округе Мытищи на базе молодежного центра «Маяк» трудоустроены несовершеннолетние на летний период, сообщается в Instagram-аккаунте центра (https://www.instagram.com/p/CDlODzHJqzJ/).

«Каждый год молодежь городского округа Мытищи по программе губернатора и при поддержке главы округа Виктора Азарова имеет возможность получить работу. На базе молодежного центра «Маяк» молодежь работает в летний период», - говорится в сообщении.

Через Мытищинский центр занятости населения в 2020 году трудоустроились более 330 подростков.