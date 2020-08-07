РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Рабочие приступили к установке контейнерных площадок по четырем улицам в микрорайоне Львовский Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На территории микрорайона Львовский продолжаются работы по устройству контейнерных площадок в зоне индивидуальной жилой застройки.

«В настоящее время работы ведутся по следующим адресам: улица Железнодорожная, у домов 9, 35, 25, на улицах Школьная, Московская, а также при выезде с улицы Центральная. Площадки рассчитаны под установку контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО) и установку бункера для крупногабаритных отходов (КГО) с установкой ограждений и организацией подъездных путей», — говорится в сообщении.

Сотрудники территориального отдела «Львовский» также обратились к жителям с просьбой сообщать о несанкционированном сбросе мусора.

«Если вы стали свидетелем сброса мусора вблизи мусоросборочной площадки (несанкционированных навалов мусора, не отнесенных к ТКО и КГО — ветки, трава, строительные отходы) либо располагаете достоверной информацией (фотоматериалами) — просьба сообщать в территориальный отдел gp_lvovsky@mail.ru для принятия мер административного воздействия», - заключается в материале.