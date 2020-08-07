РИАМО - 7 авг. Исследование воды в девяти водоемах Москвы показало, что в семи из них вода соответствует санитарным требованиям, но в двух - в зоне отдыха пляжа «Левобережный» и озере Белое - вода не соответствует необходимым показателям, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В водоемах в зонах отдыха «Мещерское», «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3», «Большой городской пруд», «Школьное озеро», «Черное озеро» вода показала хорошие результаты тестов.

«При исследовании проб песка <…> установлено, что пробы не соответствуют санитарным нормативам по микробиологическим показателям в зоне отдыха «Озеро Белое», - говорится в сообщении.

Вода в зоне отдыха пляжа «Левобережный» (САО) не отвечает по микробиологическим показателям; вода озера Белое (ВАО) не отвечает по санитарно-химическим показателям.

По результатам исследования 187 проб воды РНК-коронавирусной инфекции Covid-19 не обнаружили.

На контроле столичного управления Роспотребнадзора находятся 56 зон отдыха, в девяти из которых можно купаться.