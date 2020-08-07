РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 авг. В Домодедовской центральной городской больнице возобновились диспансеризация и профилактические медосмотры, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«Домодедовская центральная городская больница возобновила диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, которые были приостановлены в период пандемии», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отделение профилактики в поликлинике ДЦГБ работает с понедельника по пятницу. Обращаться нужно в кабинет №202. При посещении необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.