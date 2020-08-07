Пандемия сделала популярными не только на онлайн-покупки, удаленный фитнес, home office и бесконтактные платежи, но и цифровых людей, которые вместо моделей в период самоизоляции участвовали в неделях моды и помогали дизайнерам создавать рекламный контент. Основатель компании Malivar Валерий Шарипов рассказал РИАМО, зачем нужны цифровые люди.

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Реальный мир слился с виртуальным

Для поколения постмиллениалов, которые учатся лайкать, свайпать и скринить едва ли не раньше, чем ходить, реального мира уже недостаточно – его хочется дополнять, видоизменять, ускорять и усиливать, считает основатель компании Malivar Валерий Шарипов.

В индустрии кино цифровые двойники и киберзвезды — не будущее, а уже настоящее. К тому же, фильмы и медиа становятся все более похожими на компьютерные игры. Виртуальные модели стали мелькать и на обложках глянца.

«Для нового поколения абсолютно естественно следить за виртуальными персонажами и их историями, посещать музыкальные концерты в игре Fortnite, создавать своих аватаров, взаимодействовать с голосовыми ассистентами и испытывать эмпатию к digital-героям», - считает Валерий Шарипов.

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Как создают цифровых людей

предоставлено компанией Malivar

О компании Malivar, которая разрабатывает технологии для создания и автоматизации виртуальных моделей и цифровой одежды на основе нейросетей и компьютерной графики, громко заговорили во время пандемии.

«Нам нет еще и года, у нас небольшая команда, которая состоит в основном из разработчиков, дизайнеров и сценаристов, где цифровые люди создаются с участием реальных людей для различных индустрий: реклама, медиа, фильмы, fashion и e-commerce», - рассказывает Валерий.

Такие технологии упрощают и удешевляют процесс создания контента. Например, если раньше, чтобы снять рекламный ролик, нужно было провести кастинг, собрать команду, оплатить транспортные и прочие расходы, то сегодня все можно сделать, не выходя из дома, на компьютере, быстрее и дешевле, отмечает создатель компании.

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Своя виртуальная вселенная

предоставлено компанией Malivar

Интересно, что у каждого из виртуальных персонажей есть свой брендбук с подробным описанием всех деталей и сводом правил: от тона коммуникации до примеров, где использование данного героя недопустимо.

«Мы строим свою вселенную виртуальных героев, как делают, например, Marvel или Джоан Роулинг в «Гарри Поттере». Дальше идет техническая часть — все зависит от конкретных задач бренда и ситуаций использования», — объясняет собеседник РИАМО.

По словам Валерия, виртуалы не лучше реальных людей, это просто дополнительный инструмент для креаторов. С их помощью можно создавать контент без контакта с физическим миром.

Например, можно придумать нескольких героев и самому сыграть все роли в своем собственном фильме. Бизнесу виртуалы помогают привлекать молодую аудиторию в возрасте 13-17, 18-24 лет, которая выросла на компьютерных играх. Они повышают вовлеченность в соцсетях.

«Происходит автоматизация рутинных операций за счет цифровых дикторов, лекторов и ведущих. Виртуальные артисты могут работать 24/7 во всех каналах коммуникации и на всех языках мира одновременно», - объясняет Валерий.

По его словам, один из самых весомых плюсов в том, что виртуальные амбассадоры минимизируют репутационные риски, то есть они не уйдут к конкуренту и не скажут лишнего.

Первый виртуальный персонаж

Сегодня во вселенной Malivar три виртуальных героя и целая линейка героев в работе. По словам Валерия, у каждого персонажа есть свой образ и характер. Его разрабатывают, опираясь на то, какое место займет герой во вселенной и как будет взаимодействовать с существующими героями.

«Образ и характер персонажа влияют на то, с какими брендами и в каких коллаборациях он сможет участвовать», - отмечает создатель компании.

Первый виртуальный человек компании – Алиона Пол @aliona_pole, у которой более 18 тысяч подписчиков в Instagram. Она модель и дизайнер цифровой одежды, для нее логично участвовать в показах виртуальной моды или создавать коллекции самой.

«По легенде Алиону Пол создала загадочная современная художница, чтобы исследовать границы виртуального и реального миров. Она топит за осознанность и экологию, поэтому создает цифровую одежду, так как виртуальным вещам не нужны ресурсы физического мира», - объясняет разработчик.

В этом году Алиона Пол приняла участие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia и показе российского дизайнера Alena Akhmadullina.

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Самоизоляция и виртуалы

предоставлено компанией Malivar

Во время карантина многие компании отменили съемки и мероприятия, стали пересматривать каналы коммуникации, бюджеты и форматы.

По словам Валерия, значительно выросло число обращений из fashion- и event-индустрии, так как виртуальные модели и артисты помогают создавать рекламный контент без контакта с физическим миром, а также дают большой простор для творчества.

Интерес к виртуалам связан не только с пандемией, но и с изменениями, которые произошли в целом на рынке и в технологиях.

«Выросли вычислительные мощности, активно стали применяться нейросети, крупные игроки, такие как Facebook, Apple, Google, инвестировали в развитие AR/VR, то есть технологии стали доступнее», - говорит Шарипов.

Сейчас компания работает над запуском SaaS сервиса, который использует нейронные сети для замены головы и голоса в видео на голову и голос виртуального персонажа или реального человека в высоком разрешении с акцентом на детали — веснушки, цвет глаз и так далее.

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