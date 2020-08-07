РИАМО - 7 авг. В пятницу «Геликон-опера» и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского исполнят концертную программу «Неизвестный Чайковский» в ходе VI международного фестиваля искусств в Клину, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Геликон-опера» постоянно принимает участие в музыкальном фестивале в Клину. В 2020 году «геликоновцы» представят уникальную программу, состоящую из тех произведений, которые прозвучат впервые.

«Это тот Чайковский, которого не знает зритель. Чайковский много раз начинал писать оперы и бросал. Поэтому есть незавершенные произведения, уничтоженные, но остались какие-то фрагменты. И из этого будет состоять концерт», – сказал художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман.

На Большой сцене музея-заповедника выступят солисты театра «Геликон-опера» Елена Михайленко, Анна Пегова, Юлия Никанорова, Иван Гынгазов, Игорь Морозов в сопровождении Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева. Также в концерте примет участие детский хор «Мандрагора» Клинской детской школы искусств имени П.И. Чайковского.