РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 авг. В городском округе Мытищи с жителями поселка Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище» обсудили ремонт муниципальных дорог, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Алексей Калинин с рабочим визитом побывал в поселке Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище». На встрече были озвучены проблемные вопросы, связанные с ремонтом муниципальных дорог, состоянием игровых элементов на детских площадках, а также состоянием территории водозаборного узла», - говорится в сообщении.

Калинин встретился с председателем территориального общественного самоуправления Людмилой Фомичевой, представителями управляющей организации МУП УЕЗ ЖКХ «Пирогово», а также пообщался с жителями поселка.