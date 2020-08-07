РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 авг. Дому №13 в жилом комплексе-долгострое «Митино О2» в подмосковном Красногорске выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении министерства жилищной политики Московской области.

«Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дома №13 жилого комплекса «Митино О2», расположенного в Красногорске вблизи деревни Сабурово. Обеспечены права 418 граждан», – говорится в сообщении.

Застройщиком объекта изначально выступал ООО «Экоквартал», входящий в ГК «Урбан групп». Стройка жилого комплекса началась в 2016 году. В июле 2018 года застройщик ООО «Экоквартал» был признан банкротом, и стройка остановилась.

«В марте 2019 года по решению Арбитражного суда Московской области застройщиком-приобретателем объекта стал фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства», который успешно завершил стройку дома №13 ЖК «Митино О2», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.