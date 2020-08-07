РИАМО - 7 авг. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому снимаются ограничения на госзакупки зарубежных лекарств от лейкоза и лимфомы, сообщает Газета.ru.

«Ограничение больше не будет распространяться на препараты филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин», — отмечается в материале.

Данные лекарства нужны для лечения рака лимфоидной, кроветворной тканей и орфанных заболеваний у детей.

Препараты включили в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Зарубежные медикаменты из этого списка не участвуют в аукционах госзакупок, если аналогичные предложения есть как минимум от двух производителей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).