РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 авг. В деревне Челобитьево городского округа Мытищи выявили порядка 19 незаконных водовыпусков в русловой пруд, который находится на региональной речке Сукромке, сообщил начальник контрольного управления администрации горокруга Сергей Покатило.

В пятницу в здании администрации глава городского округа Виктор Азаров провел совещание по деревне Челобитьево. В рамках мероприятия состоялось обсуждение вопросов несанкционированных водовыпусков в русловой пруд деревни.

«Нашли порядка 19 выпусков в водный объект, русловой пруд, который находится на региональной речке Сукромке. Все дома по улице Центральная сливают туда и ливневку и хозбыт. Поэтому там такой запах и стоит. Мы будем их тампонировать», - сказал Покатило.

Он отметил, что напрямую сброс ливневки в водный объект запрещен. В рамках административной комиссии он прошел по всей деревне Челобитьево.

«Посмотрели все нарушения, которые есть у граждан. Это парковка автомобилей на зеленых насаждениях, размещение строительных материалов на территории общего пользования, проведение земляных работ без разрешения и укладка плит для того, чтобы сделать парковку», - добавил Покатило.