РИАМО - 7 авг. Расписание пригородных поездов Звенигородской ветки Белорусского направления Московской железной дороги поменяется с 10 по 14 августа на время проведения ремонтных работ на переезде, находящемся на однопутном участке Голицыно – Звенигород в районе платформы Захарово, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Во время ремонта специалисты поменяют рельсошпальную решетку, выправят пути и отрегулируют резинокордовый настил во время укладки. Это поможет сделать прохождение автомобилей через железнодорожные пути более комфортным.

«Работы будут проводиться с 10 по 14 августа во время дневных технологических окон с 10:30 до 14:30, чтобы минимизировать влияние на расписание поездов в часы «пик». В связи с этим из расписания выведут четыре пригородных поезда, курсирующих между Звенигородом и Дмитровом, Дубной, Икшей», – уточняется в сообщении.

Во время ремонта переезд закроют для проезда машин. Объездным путем будет дорога через Шелихово-Шарапово-Кубинка-1 или М-1 «Беларусь», Летний отдых.