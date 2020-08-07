РИАМО - 7 авг. Известные российские актеры записали аудиообращения к пассажирам московского метро, в которых напоминают о необходимости носить маску и перчатки во время поездки, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В записи роликов приняли участие Максим Матвеев, Екатерина Климова, Александр Петров, Дарья Мельникова и другие популярные артисты.
«С сегодняшнего дня их обращения транслируются в вестибюлях и на эскалаторах», - говорится в сообщении.
Многие антикоронавирусные ограничения в Москве уже сняли, однако в транспорте все еще необходимы маски и перчатки. Средства защиты можно купить в кассах и вендинговых аппаратах метро. Также на станциях установлены санитайзеры.
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7 АВГУСТА
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