РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Молодые ученые центра животноводства ВИЖ имени Эрнста Подольска прошли отбор на участие в госпрограмме «Жилище» подпрограмме «Социальная ипотека», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Молодые ученые Федерального научного центра животноводства ВИЖ имени Эрнста, расположенного на территории Подольска, — Некруз Бакоев и Анастасия Соловьева — успешно прошли отбор среди наиболее востребованных молодых ученых и специалистов, участвовавших в подпрограмме «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» в 2020 году. Они заняли четвертое и 23 место», - говорится в сообщении.

Всего из числа кандидатов отбор прошли 50 человек в категории «Наиболее востребованные молодые ученые и специалисты».